Окупанти вночі завдали ракетного удару по селищу Сергіївка. Наразі підтверджено загибель 20 осіб, серед яких дитина, ще близько 40 постраждали.

В Одеській області 2 липня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного обстрілу курортного селища Сергіївка.

Про це журналістів повідомили у прес-службі Одеської ОВА.

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко підписав розпорядження про оголошення 2 липня Днем жалоби в Одеській області для вшанування пам’яті мирних жителів, які загинули внаслідок ракетних ударів.

Відповідно до розпорядження, цього дня на знак скорботи за загиблими приспустять державні прапори на будинках і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Також 2 липня в Одеській області необхідно утриматись від проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач на регіональному та місцевому рівнях.

Як повідомляв УНІАН, вночі сьогодні, 1 липня, окупанти завдали ракетного удару по курортному селищу Сергіївка Одеської області. Наразі підтверджено загибель 20 осіб, серед яких дитина, ще близько 40 постраждали.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов'язане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Жодних військових об'єктів на даній території немає.

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