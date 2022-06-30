Російські окупанти всього випустили понад 10 ракет по місту та передмістю.

Кількість жертв удару російською ракетою по житловій багатоповерхівці в Миколаєві збільшилася до шести осіб. Всього по місту та передмістю військові РФ випустили понад 10 ракет.

Про це повідомив глава Миколаївської ОВК Віталій Кім.

"Вчора вранці, 29 червня, по Миколаєву і передмістю було випущено більше десяти ракет. Зафіксовано попадання в житловий багатоквартирний будинок, де відомо про шістьох загиблих", - йдеться в повідомленні.

При цьому він вказав, що ще шість осіб отримали поранення.

Крім того, ракети окупантів потрапили в базу відпочинку і гаражний кооператив.

Ракетний удар по Миколаєву - що відомо

У Миколаєві вранці 29 червня прогриміли потужні вибухи, російські окупанти влучили ракетою в житлову багатоповерхівку.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що всього було вісім ракетних ударів. При цьому він вказав, що в постраждалому будинку повністю зруйнований один під'їзд і частково другий. За його словами, невідомо, скільки людей могло перебувати в будинку в момент удару, тому що ніхто не веде облік людей, що залишилися в місті.

Крім того, він зазначив, що росіяни били по місту якоюсь модифікацією ракети Х-55 - керованою ракетою, яка була націлена на місто.

Пізніше Оперативне командування "Південь" повідомило, що ворог випустив по Миколаєву і передмістю більше десяти ракет, атакуючи портову, цивільну, виробничу та логістичну інфраструктуру.

Вже ввечері кількість жертв зросла до 5 осіб. Таким чином, було відомо про п'ять загиблих і п'ять поранених.

На ракетний удар по Миколаєву відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що атака Росії доводить абсолютно для всіх у світі, що тиску на Москву недостатньо.

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