На сьогодні після реєстрації в програмі українці отримують на рахунки 1000 гривень протягом трьох-чотирьох днів.

Українці, які щеплені проти коронавірусу, проте не мають додатку "Дія", цифрових додатків банків чи банківських карток, зможуть отримати 1 тисячу гривень в рамках програми "єПідтримка" з другого кварталу або з другого півріччя 2022 року.

Про це під час брифінгу заявив заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма.

"Ми зробили ставку на цифровий канал отримання цих коштів як найбільш ефективний і найбільш швидкий. Для тих людей, які не будуть в змозі отримати кошти цифровим способом або через відсутність додатку "Дія", або через відсутність цифрового банкінгу, або через відсутність пластикових карток, буде в другому кварталі або в другому півріччі (2022 року – УНІАН) запропонований механізм отримання цих коштів", - сказав він.

Також він додав, що після реєстрації в програмі українці отримують тисячу гривень протягом трьох-чотирьох днів, а три банки ("Monobank", "Альфа-Банк", "А-Банк") здійснюють цю оплату майже миттєво.

Нагадаємо, 19 грудня офіційно стартувала програма "єПідтримка" в додатку "Дія", яка передбачає виплату тисячі гривень за повний курс вакцинації від COVID-19.

15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тисячі гривень.

Ці кошти можна витратити на придбання книг, абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни тощо.

Читайте такожНе лише книги: Федоров розповів, на що українці витрачають "тисячу Зеленського"Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

Згодом стало відомо, що громадяни у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тисячу гривень на соціальні потреби, зокрема, ліки.

2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд гривень. Їх направлять на виплати вакцинованим громадянам. У держбюджеті на 2022 рік на програму передбачено 3 млрд гривень.

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Автор: Дмитро Шварц