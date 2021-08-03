Тіло висіло на дереві на висоті трьох метрів від землі.

В поліції розповіли про останню добу Віталія Шишова та що знайшли на місці його смерті.

Як передає кореспондент УНІАН, про перші результати розслідування розповів голова Національної поліції Ігор Клименко.

"2 серпня о 8:58 Віталій Шишов вийшов зі свого будинку і попрямував у бік лісового масиву неподалік вулиці Бударіна, де він проживав. Камери відеоспостереження у під’їзді його будинку зафіксували час його виходу з дому. О 15:18 вчора надійшло два повідомлення. Перше до Святошинського райуправління поліції та до головного управління Нацполіції у Київській області. Це повідомлення було від співмешканки Віталія. Вона заявила, що Шишов пішов на пробіжку і не повернувся", - сказав Клименко.

Після цього правоохоронці розпочали пошуки Шишова, які тривали до 22:00, а відновилися сьогодні о 5-тій ранку. Приблизно о 7:40 було знайдено тіло Шишова.

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Клименко повідомив, що на місці події знайдено мобільний телефон Шишова. Також там були три пеньки: два поставлені один на одного під деревом, а ще один лежав неподалік. На одному із пеньків відбиток людського сліду. Наразі поки невідомо, кому він належить - Віталію чи третій особі.

Клименко розповів, що мотузка, на якій висіло тіло, була закріплена на дереві на висоті 3 м 8 см, внизу стояли два пеньки один на одному висотою 50 см і 60 см, ще один близько півметра висотою лежав поруч.

При цьому зріст Шишова – 1,85 м. Зашморг виготовлений зі складеної вчетверо мотузки.

Зникнення і смерть Шишова: що відомо

Громадянина Білорусі Віталія Шишова, який зник вчора у Києві, знайшли повішеним сьогодні близько 8 години ранку на території лісопаркової зони у Святошинському районі столиці.

Тіло було знайдено неподалік його місця проживання. Поруч був знайдений мобільний телефон. Напередодні від співмешканки В. Шишова надійшло повідомлення про його раптове зникнення. За словами жінки, чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 115 Кримінального кодексу України, будуть перевірені всі можливі версії.

Картина події буде встановлена після проведення ретельного огляду місця події, експертиз, допиту свідків, аналізу відеозаписів з камер спостереження та інформації про останні тижні його життя.

На місці виявлення тіла тривають слідчі дії.

Автор: Дмитро Хилюк