На сьогодні відомство може передати у ЗСУ 4 тисячі осіб.

Заступниця міністра юстиції, яка курує систему кримінально-виконавчої служби, Олена Висоцька заявила, що Міноборони визначатиме нюанси служби мобілізованих в'язнів - де ті служитимуть та чи матимуть у руках зброю.

"Це не наша компетенція. Як на мене, доцільно було б їх суміщати з тими, хто вже має бойовий досвід. З одного боку, ми прийняли виклик не повторити помилки та недемократичні підходи Росії. З іншого боку, ми не мали дати засудженим можливість, скажімо так, відслужитись у тилових підрозділах, замінивши своє покарання фактично на свободу", - розповіла вона "Громадському".

За словами чиновниці, за цією системою стоїть велика кількість потерпілих і їхніх родин, які хочуть справедливості. Тому це мало бути компромісне рішення: не схилятися в бік "м’ясних" підрозділів і не можна заміняти покарання злочинців на службу в легких умовах або на бюрократичній роботі в армії. Висоцька розповіла, як взагалі було ухвалено цей закон.

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"Ми пройшли всі стадії: від повного несприйняття цієї ідеї у 2022 році до її успішної реалізації зараз. Було важко. Спочатку будь-яка ідея порівнювалася з російськими практиками, з "Вагнером" і Пригожиним. Нам навідріз відмовляли. А до нас 2 роки зверталися засуджені, писали заяви. Ми не могли ніяк допомогти засудженим, які хотіли долучитися до Сил оборони. У нас не було відповідної процедури. Нас закидали тисячами заяв з першого дня вторгнення. Подивіться на картини, які малюють засуджені. Вони дуже патріотично налаштовані насправді" - наголосила заступник міністра.

На її думку, реалізація ідеї виявилась успішною. Зараз їй командири присилають відео, як у них колишні ув’язнені проходять злагодження. новоприбулих оцінюють як високовмотивованих. Наразі вони проходять навчання й тренуються разом з іншими військовими.

"Хто з тих, у кого ще два роки тому були застереження — мовляв, це ухилення від відповідальності, — може зараз це повторити? Яка ще структура сьогодні може дати 4 тисячі мотивованих до служби людей? Нарешті ми прийшли до цього — визнаймо, що це успішний проект", - каже посадовець.

Висоцька зауважила, що парламент дійшов до цієї ідеї лише у момент нестачі людей на фронті і тоді нардепи підтримали законопроект. Однак дискусії точились навколо кожної статті та винятку. Через це відбір дозволених для мобілізації статей засуджених тривав півроку. Найбільшою пересторогою біли убивства.

"Хоча вбивства, до речі, — це не завжди небезпечні засуджені. Вони бувають цілком адекватні, обставини трапляються різні. Щороку із в'язниць на волю виходять 10 тисяч людей, у яких закінчуються строки. І вчорашні засуджені так само повертаються до суспільства. Давайте по-дорослому на це дивитись — із засудженими можна працювати. Ми використовуємо сучасні інструменти в оцінці ризиків, у роботі психологів. Люди піддаються виправленню, якщо з ними коректно провести роботу", - пояснила вона.

Яких мобілізованих відправлятимуть на фронт

За словами посадовиці, Мін'юст виступав за те, щоб не обмежувати за статтями. Це питання вирішували б командири під час знайомства з бійцями.

"Як суспільство ми з вами тут мало контролюємо, бо людина рано чи пізно все одно вийде на волю. Ми були за те, щоб це вирішувалося в більш індивідуальному порядку, але щоб працювала наша оцінка ризиків. Кожні пів року всі засуджені підлягають оцінці ризиків вчинення повторного правопорушення. Це наша обов'язкова процедура. Оцінка ризиків допомагає скласти індивідуальний план для засудженого: як людині пройти шлях виправлення у в’язниці. Може, у неї є певні психологічні проблеми. Можна навчити стримувати агресію. Чи, скажімо, допомогти зрозуміти, як будувати стосунки з іншими", - додала заступниця міністра.

Відповідну оцінку проводить інспектор соціально-виховної роботи і психолог. На питання про те, чи не бояться у відомстві, що в'язні тікатимуть чи показуватимуть неадекватну поведінку, Висоцька відповіла, що Мін'юст віддає найкращих засуджених.

"Найкращих. А залишимося з тими, хто здебільшого скоїв важчі злочини. Після того, як ми реалізуємо цей закон, нам як системі буде набагато складніше працювати з тими, хто не патріот, не вмотивований, ігнорує співпрацю з адміністрацією. Але це наше абсолютно свідоме рішення для того, щоб у цей час допомагати Багато хто не вірить у людей, а я вірю. 4 тисячі людей — це багато, всі вони різні. У когось не вийде, хтось справді стане негативним прикладом. А ще не всі наші фільтри, перевірки та судові рішення гарантують стовідсотковий успіх. А втікають і звичайні люди… Та загалом ми бачимо високомотивованих людей, які готові вчитися, допомагати іншим", - підсумувала вона.

Мобілізація засуджених

Міністр юстиції України Денис Малюська назвав кількість потенційних новобранців з числа засуджених. За його словами, майже 350 ув'язнених уже були звільнені згідно з новим законом, який дозволяє їм служити в обмін на можливість умовно-дострокового звільнення. При цьому загалом до 20 тисяч таких претендентів.

Хоча закон запрацював тільки у травні, за декілька тижнів уже понад 600 в’язнів долучилися до лав ЗСУ.

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