Міністр юстиції озвучив кількість чоловіків, які вже проходять підготовку.

Наразі передбачено, що засуджені, які вирішили мобілізуватися до лав Збройних сил України, будуть служити у штурмових підрозділах.

Про це розповів міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі інформаційного телемарафону. "Наразі це будуть штурмові підрозділи. Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями", - пояснив він.

За його словами, у майбутньому це може змінитися, військове командування слідкуватиме за процесом. Міністр зазначив, що наразі звільнено вже 613 засуджених, вони ще не беруть участі у бойових діях, оскільки проходять підготовку.

Відео дня

Мобілізація засуджених: що відомо

Нагадаємо, 17 травня український президент Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє деяким категоріям увʼязнених мобілізуватися до війська.

Вже з'являлися рішення судів про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби.

Днями міністр юстиції повідомляв, що звільнено вже майже 350 ув’язнених, подано близько 4300 відповідних заяв.

Вас також можуть зацікавити новини: