фото Lb.ua

Депутати змушені заказувати обіди через те, що їдальня в Раді закрита через локдаун.

Нардепи різних фракцій в коментарях LB.ua жаліються, що обіцяної централізованої доставки їжі в перерві роботи Ради не було. Парламентарі замовляють обіди в комітетські кабінети через інтернет.

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"Ми разом з Вікторією Кінзбурською іли в кабінеті. Я - вівсянку. Не замовляла, в мене "стратегічний запас" у кабінеті. Можливо, централізовано будуть годувати вже після 17:00. Інші колеги замовляють їжу через різні додатки прямо в Раду", - розповіла нардеп "Слуги народу" Ольга Смаглюк-Василевська.

фото Lb.ua

Її колега по фракції та нардеп Олександр Качура також пожалівся, що обіцяного напередодні головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком централізованого доставлення обідів для всієї фракції не було.

"В перерві я вийшов з Ради. Взяв на виніс каву та круасан. Ось і все", - розповів він.

Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, що зранку "була велика черга депутатів до автомата з кавою". З його слів, його колеги по фракції теж замовляли обіди в комітети через інтернет-додатки.

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Автор: Катерина Лиманська