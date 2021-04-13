Буфет в Раді не працює через карантинні обмеження.

Депутати змушені заказувати обіди через те, що їдальня в Раді закрита через локдаун.

Нардепи різних фракцій в коментарях LB.ua жаліються, що обіцяної централізованої доставки їжі в перерві роботи Ради не було. Парламентарі замовляють обіди в комітетські кабінети через інтернет.

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"Ми разом з Вікторією Кінзбурською іли в кабінеті. Я - вівсянку. Не замовляла, в мене "стратегічний запас" у кабінеті. Можливо, централізовано будуть годувати вже після 17:00. Інші колеги замовляють їжу через різні додатки прямо в Раду", - розповіла нардеп "Слуги народу" Ольга Смаглюк-Василевська.

Її колега по фракції та нардеп Олександр Качура також пожалівся, що обіцяного напередодні головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком централізованого доставлення обідів для всієї фракції не було.

"В перерві я вийшов з Ради. Взяв на виніс каву та круасан. Ось і все", - розповів він.

Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, що зранку "була велика черга депутатів до автомата з кавою". З його слів, його колеги по фракції теж замовляли обіди в комітети через інтернет-додатки.

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Автор: Катерина Лиманська