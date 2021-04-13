Депутати змушені заказувати обіди через те, що їдальня в Раді закрита через локдаун.
Нардепи різних фракцій в коментарях LB.ua жаліються, що обіцяної централізованої доставки їжі в перерві роботи Ради не було. Парламентарі замовляють обіди в комітетські кабінети через інтернет.
Читайте такожХарчуватимуться "святим духом": депутатам в Раді закрили їдальню
"Ми разом з Вікторією Кінзбурською іли в кабінеті. Я - вівсянку. Не замовляла, в мене "стратегічний запас" у кабінеті. Можливо, централізовано будуть годувати вже після 17:00. Інші колеги замовляють їжу через різні додатки прямо в Раду", - розповіла нардеп "Слуги народу" Ольга Смаглюк-Василевська.
Її колега по фракції та нардеп Олександр Качура також пожалівся, що обіцяного напередодні головою партії "Слуга народу" Олександром Корнієнком централізованого доставлення обідів для всієї фракції не було.
"В перерві я вийшов з Ради. Взяв на виніс каву та круасан. Ось і все", - розповів він.
Голова фракції "Голос" Ярослав Железняк розповів, що зранку "була велика черга депутатів до автомата з кавою". З його слів, його колеги по фракції теж замовляли обіди в комітети через інтернет-додатки.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Більшість українців підтримують запровадження локдауну - опитування
- Сотні ресторанів у Києві можуть отримати штраф через роботу у локдаун (відео)
- Кияни під час локдауну частіше одружуються й рідше розлучаються
- Тенденції до поліпшення немає: озвучено прогноз щодо локдауну в Києві
- Київ скоро може вийти з "червоної" зони: у ВР заявили про позитивну динаміку
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram