Сама депутат називає ситуацію прикладом «внутрішньої мізогінії, дискримінації за ознакою материнства та політичного булінгу».

В Рівному місцевий депутат Оксана Майборода втрапила у скандал через те, що взяла свою малолітню доньку на публічний захід і виступила перед аудиторією з дитиною на руках.

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Інцидент спричинив значний резонанс в соцмережах, а на жінку вилився шквал критики та звинувачень.

Скандал почався з публікації колеги Майбороди Зураба Кантарії – 26 лютого він опублікував у Facebook фото з заходу, де жінка виступає з дитиною на руках.

«Оксана Майборода молодчинка. Розказує про важливість зелених коридорів в містах з Поліною на руках», - написав він.

Несподівано невинний допис зібрав майже 900 коментарів. Деякі користувачі почали звинувачувати Майбороду у неетичній поведінці, невихованості, неповазі до аудиторії або у використанні дитини для політичних маніпуляцій. Дехто вказував, що водити з собою дитину на публічні заходи під час пандемії – безвідповідально. Однак чимало коментаторів стали на захист депутата, яка продовжує активно працювати попри материнство.

Сама Майборода у Facebook поскаржилась на «цькування» з боку деяких людей. Вона також заявила, що брати дитину на публічний захід – це цілком нормальна практика.

«Батьки з дітьми в публічних місцях це нормально і взяти дитину на роботу це нормально! Ніхто і нікому не має права вказувати, як виховувати дітей, куди їх не можна брати і де залишати! Це приватна справа батьків і правильна реакція оточення - це або ніяка, або підтримка і допомога. Люди, які мене знають і які були на заходах, де я була з дітьми, зазвичай, так і роблять, за що я щиро вдячна», - наголосила вона.

«Вважаю влаштоване цькування в мій бік від деяких людей, які вже третій день не втомлюються писати під усіма можливими дописами, пов’язаною з моєю політичною діяльністю», - продовжила депутат, назвавши ситуацію прикладом «внутрішньої мізогінії, дискримінації за ознакою материнства та політичного булінгу».

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Автор: Дмитро Захаров