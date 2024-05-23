Для отримання VIN-коду потрібно прибути у свій територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та пройти військово-лікарську комісію.

Відповідно до нового закону про мобілізацію військовозобов’язані, які оновлюватимуть свої дані, тепер отримуватимуть військово-обліковий документ із VIN-кодом. Про це розповів Суспільному керівник військового обліку, бронювання та впровадження єдиного державного реєстру військовозобов'язаних Житомирського обласного ТЦК та СП Віктор Полторакін.

Він стверджує, що VIN-код це - обліковий запис кожного військовозобов’язаного в єдиному державному реєстрі "Оберіг" і при зчитуванні такого штрихкоду відображається інформація про людину.

Для отримання VIN-коду потрібно прибути у свій територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та пройти військово-лікарську комісію.

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"Коли людина прийшла, обновила свої дані, йому вклеюється VIN-код у його військово-обліковий документ. Якщо в людини немає VIN-коду, то це не означає, що він порушник правил військового обліку чи законодавства. VIN-код потрібен передусім для того, щоб, якщо він приходить до ТЦК та СП для уточнення даних або з певних інших причин, оператор Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів може прискорити процес пошуку його даних", - пояснив Полторакін.

Мобілізація в Україні - пояснення фахівців

Адвокатка Олена Хоменко пояснила, що, згідно із законом, під час воєнного стану роботодавець зобов’язаний відпускати військовозобов’язаних для оновлення даних до ТЦК чи для проходження військово-лікарської комісії. Проблема може виникнути, якщо підлеглий цим зловживатиме.

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