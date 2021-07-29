Боєприпас калібру 122 мм розроблено для модернізованої системи залпового вогню БМ-21У "Верба".

В Україні відбулися успішні випробування нового реактивного снаряду калібру 122 мм "Тайфун-1".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони.

Боєприпас від ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля" розроблено для модернізованої системи залпового вогню БМ-21У "Верба".

"Результати випробувань "Тайфун-1" будуть використані в ході розробки реактивного снаряду калібру 220 мм "Тайфун-2" для модернізованої системи залпового вогню "Буревій", - сказав міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, КБ "Південне" також з успішним результатом провело державні (льотні) випробування відремонтованих ракет для тактичного ракетного комплексу "Точка-У".

Таран розповів, що під час дослідного ремонту вони були додатково оснащені системою аварійного припинення польоту та системою телеметричного контролю.

Читайте такожВ Україні планують створити дивізіони ракетних комплексів "Нептун", оснащених крилатими ракетами

Міністр наголосив, що ремонт ракет для "Точки-У" дозволить відновити боєкомплект Збройних сил України для виконання завдань за призначенням.

Він додав, що нині на завершальному етапі державних випробувань перебуває створення високоточної ракети калібру 300 мм "Вільха-М" з покращеними характеристиками для модернізованих систем залпового вогню "Смерч", розробленої ДП "Державне Київське конструкторське бюро "Луч".

Таран зазначив, що у рамках програми підвищення обороноздатності, Міноборони закупить оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан". Його виробником є ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля".

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Тамара Отовська