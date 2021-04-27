Загальна смертність від респіраторних хвороб в Україні за осінньо-зимовий період склала 35028 людей

Впродовж осені та зими 2020-2021 років від грипу та пневмонії в Україні померло 9948 людей – втричі більше, ніж за осінь-зиму 2019-2020.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Впродовж осені та зими 2020-2021 рр. від грипу та пневмонії в Україні померло 9948 людей. За аналогічний період 2019-2020 рр., кількість померлих від даних респіраторних хвороб склала 3277 осіб.

Також за період осені-зими 2020-2021 року 25080 людей померли внаслідок COVID-19.

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Загальна смертність від респіраторних хвороб в Україні за осінньо-зимовий період склала 35 028 людей.

Восени і взимку також зросла смертність від хвороб органів дихання — з жовтня по лютий померло 12 718 хворих.

В Опендатаботі наголосили, що дані Держстату досі запізнюються майже на два місяці, тому реально оцінити масштаби смертності в Україні наразі неможливо.

"Дані про смертність — це база для ухвалення рішень держави та громади. Дані Держстату досі запізнюються майже на два місяці, й ми не можемо реально оцінити масштаби смертності в Україні на цей час. Ми оновлюватимемо дані одразу, як тільки служба статистики буде оприлюднювати показники смертності", – зазначили представники платформи "Опендатабот".

За даними МОЗ, станом на 27 квітня в Україні зареєстровано 42 950 летальних випадків від ускладнень коронавірусу.

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Автор: Вікторія Гордієнко