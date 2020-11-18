11 листопада відомий пластичний хірург Дмитро Слоссер провів унікальну пластичну операцію з реконструкції вушної раковини з власних тканин організму. Хірург, наче скульптор, створив із тканини пацієнтки новий орган унікальної форми. Раніше втручання за технікою Nagata в Україні лікарі робити не наважувалися. Цей метод є одним із найскладніших, зате дає найбільш гарний та естетичний результат.

Відомий український пластичний хірург Дмитро Слоссер провів перший етап складної операції з реконструкції вуха японським методом Nagata в Універсальній клініці «Оберіг». Операція транслювалася в режимі zoom-конференції для колег лікаря з Ізраїлю та Казахстану.

Унікальність технології полягає в тому, що для відновлення вуха використовується власна хрящова тканина пацієнта. Така робота потребує неабиякої майстерності лікаря, великого досвіду та застосування найсучаснішого медичного обладнання.

Виняткові можливості для українських пацієнтів

До Дмитра Слоссера ніхто з українських лікарів не виконував реконструкцію вуха з використанням власної хрящової тканини пацієнта за технікою Nagata. Адже одна з найскладніших для виконання операцій у пластичній хірургії. Ще донедавна про проведення її в Україні як пластичним хірургам, так і пацієнтам можна було лише мріяти. Однак професіоналам і такі висоти пластичної хірургії до снаги.

Реконструкція вушної раковини проводиться у 2 етапи. Перший етап операції тривав протягом 9 годин! Після цього 6 місяців триватиме реабілітація пацієнта, а потім необхідно буде здійснити другий етап оперативного втручання.

Сам Дмитро Слоссер вважає: «Пластична хірургія — мистецтво, якому потрібно вчитися все життя. Операція з реконструкції вушної раковини — вершина пластичної хірургії, адже хірург, наче скульптор, створює з живої тканини новий орган унікальної форми. До цього ми йшли протягом кількох років. Я не тільки пишаюся власним досягненням і роботою своєї команди. Я гордий, що відтепер в Україні доступна пластична операція світового зразка».

Досі батькам дітей із аномаліями вуха доводилося шукати клініки лише за кордоном. Проте навіть у розвинених країнах далеко не всі пластичні хірурги досягали настільки високого рівня майстерності, як нині досягли українці.

Як виконується відновлення вушної раковини

При проведенні операції з реконструкції вушної раковини у пацієнта беруть хрящові сегменти із 6, 7, 8 і 9 ребра. З них пластичний хірург формує каркас майбутнього вуха і зашиває його під шкіру.

На цьому перший етап відновлення вуха завершується. Другий етап проводиться через півроку. Він передбачає від’єднання нового вуха.

Складність першого етапу для лікаря полягає в тому, що з хрящової тканини необхідно вирізати точну копію здорового вуха. У разі двосторонньої аномалії розвитку пластичному хірургу доводиться створювати два ідентичні органи унікальної форми. Він стає не просто лікарем, а ще й митцем, адже власноруч створює шедевр, із яким людина буде протягом усього життя.

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Автор: УНІАН