Пам’ять захисників Донецького аеропорту в армії вшановуватимуть 20 січня.

Щороку протягом січня у військових частинах, підрозділах Збройних сил, вищих військових навчальних закладах проводитимуться урочисті й пам'ятні заходи, пов'язані з захисниками ДАП.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, підписано наказ про установлення в системі Міноборони Дня вшанування захисників Донецького аеропорту, який відзначатиметься щороку 20 січня.

Зазначається, що цей день встановлено з метою "військово-патріотичного виховання, вшанування подвигу військовослужбовців, добровольців та волонтерів, які обороняли Донецький аеропорт від російського агресора, та продовження найкращих бойових традицій".

Читайте такожЗеленський вшанував пам'ять кіборгів, які загинули, захищаючи ДАП

Щороку протягом січня проводитимуться урочисті й пам'ятні заходи, присвячені Дню вшанування захисників Донецького аеропорту. Це, зокрема, заходи зі вшанування пам'яті військовослужбовців Збройних сил України, які обороняли Донецький аеропорт, у меморіальному комплексі на території Міністерства оборони, де розташована Зала пам'яті захисників України та Пам'ятний дзвін.

Також у військових частинах ЗСУ, вищих військових навчальних закладах та бібліотеках проводитимуться тематичні зустрічі, лекції, книжкові виставки, перегляд та обговорення документальних фільмів, кінохронік, присвячених темі оборони Донецького аеропорту та вшануванню захисників ДАП.

Як повідомляв УНІАН, в Україні щороку 16 січня відзначають День пам'яті захисників Донецького аеропорту.

Бої за Донецький аеропорт розпочалися 26 травня 2014 року після того, як термінал аеропорту захопили бойовики "ДНР", і тривали до 22 січня 2015 року.

Протягом 242 днів українські військовослужбовці та добровольці тримали оборону летовища.

Тоді їх прозвали "кіборгами" за героїчне протистояння ворогам та незламність. За цей час загинули 100 бійців і близько 440 зазнали поранень.

Вас також можуть зацікавити новини: