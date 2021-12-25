В майбутньому його збираються видати компетентним органам Іспанії.

24 грудня суд заарештував "злодія в законі" на прізвисько Коба Руставський, який фігурує в списку санкцій Ради нацбезпеки і оборони України.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

Його затримали ще 1 грудня: він незаконно потрапив в Україну.

"Кобу Руставського з 2016 року розшукують правоохоронні органи Іспанії за вчинення особливо тяжких злочинів: створення злочинної організації, замовне вбивство у Франції та зберігання майна, отриманого злочинним шляхом. Також він був так званим опікуном "коронованих" представників злочинного світу Іспанії", - сказано у повідомленні.

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23 грудня поліція отримала документи на екстрадицію іноземця, а 24 грудня суд відправив його під екстрадиційний арешт.

В майбутньому його збираються видати компетентним органам Іспанії, до того часу заарештований перебуватиме в СІЗО. За іспанським законодавством Кобі Руставському може загрожувати до 24 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Миколаївській області засудили кримінального авторитета з санкційного списку РНБО за погрози потерпілим за раніше надані свідчення.