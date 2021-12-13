Засуджений погрожував потерпілим за надані ними показання у справі, де він є обвинуваченим.

У Миколаївській області засуджений кримінальний авторитет з санкційного списку РНБО за погрози потерпілим за раніше надані свідчення.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора,

суд визнав винним громадянина РФ, який мешкає на території України на праві посвідки на постійне проживання, у погрозах потерпілим за раніше надані покази (ст. 386 КК України). Суд призначив йому покарання – 6 місяців арешту.

Прокуратура довела, що засуджений – кримінальний авторитет "Апті" погрожував потерпілим за надані ними показання у справі, де він є обвинуваченим.

Також зазначається, що засуджений значиться у переліку осіб, стосовно яких застосовано обмежувальні заходи відповідно до рішення Ради національної безпеки та оборони України від 14 травня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", введеного у дію Указом президента України від 21 травня 2021 року.

Санкції проти "злодіїв у законі" та кримінальних авторитетів

Читайте такожРНБО помилково внесла понад сто осіб до санкційних списків контрабандистів і "злодіїв у законі"14 травня РНБО ввела повний набір санкцій, які можна застосувати до фізичних осіб, проти 557 "злодіїв у Законі". З них 542 – це громадяни іноземних держав і 15 – громадяни України.

Крім того, РНБО застосувала санкції до 111 так званих кримінальних авторитетів.

Станом на 4 червня з України вислали 34 "злодіїв у законі" і 69 "кримінальних авторитетів" з санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони.

Автор: Катерина Гірник