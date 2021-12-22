Кажуть, він нелегально прибув до України.

Служба безпеки України затримала "злодія в законі" на території Львівської області.

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Читайте такожКомпанії з санкційного списку РНБО активно змінюють назви: що буде з обмеженнямиУ травні поточного року затриманий був внесений до санкційного списку РНБО із забороною в'їзду до України. Причина - "систематичне створення загроз державній безпеці України".

Утім уродженцеві однієї з країн Південного Кавказу, якого СБУ називає причетним до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вдалося потрапити до України нелегально. Для цього він використав підроблені документи.

"За попередніми даними, кримінальник намагався приховано перебувати на Львівщині для впливу на кримінальне середовище. Для цього планував створити злочинну організацію із розгалуженими осередками на території регіону", - кажуть в СБУ.

Затриманому повідомили про підозру у незаконному перетинанні державного кордону (за ч. 1 ст. 332-2 Кримінального кодексу України). Вирішується питання щодо тримання під вартою.

Ім'я "злодія в законі" не називають.

Раніше у Миколаївській області засудили кримінального авторитета з санкційного списку РНБО за погрози потерпілим за раніше надані свідчення.

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