За власним бажанням на облік можуть стати жінки зі спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю з переліку Міноборони, а жінки з медичною спеціальністю - обов'язково.

Верховна Рада України у першому читанні проголосувала за законопроект про добровільний військовий облік жінок.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, за ухвалення відповідного законопроекту №6482 проголосувало 267 народних обранців.

"Рада проголосувала за основу (перше читання) №6482 щодо добровільного військового обліку жінок", - зазначив він.

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За словами Железняка, нове формулювання статті щодо обліку виглядатиме наступним чином: "Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міноборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних".

Водночас жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

"Закон буде готуватися до другого читання за скороченою процедурою", - уточнив депутат.

Як повідомляв УНІАН, військовий облік для жінок відтерміновано ще на один рік - до 1 жовтня 2023 року. Жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає.

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