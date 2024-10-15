Раніше НАБУ відмовлялося внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про злочин за фактами заволодіння корпоративними правами компаній Укрнафта, Укртатнафта, Укрнафтобуріння, шляхом зловживання службовим становищем посадовцями і службовими особами.

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою бізнесмена Ігоря Коломойського. Відповідну ухвалу оголосив слідчий суддя ВАКС Андрій Біцюк.

"Скаргу задовольнити. Зобов'язати уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості, подані у заяві Ігоря Коломойського при кримінальні правопорушення від 18.09.2024", - повідомив суддя.

Перед оголошенням цієї ухвали сторона захисту Ігоря Коломойського представила його скаргу і просила суд зобов'язати службових осіб Національного антикорупційного бюро України, уповноважених на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за заявою про корупційні кримінальні правопорушення, яка була подана і датується 18 вересня 2024 року.

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Скарга Коломойського стосується бездіяльності НАБУ щодо не внесення відомостей за його заявою про злочин за фактами заволодіння корпоративними правами компаній Укрнафта, Укртатнафта, Укрнафтобуріння, шляхом зловживання службовим становищем особами Офісу президента та службових осіб інших органів державної влади.

Зокрема, у заяві Коломойського йшлося про вчинення кримінального правопорушення рядом службових осіб категорії "А", службових осіб державних та правоохоронних органів.

Відповідна заява була направлена до НАБУ шляхом поштового зв'язку. Згідно даних "Укрпошти", ця заява надійшла до НАБУ 23 вересня, і тому, відповідно до чинного законодавства (стаття 214 Кримінального процесуального кодексу), відомості до ЄДРР необхідно було внести не пізніше 24 годин, а саме 24 вересня. Водночас, до сьогоднішнього дня Коломойський не має відомостей про те, що відповідні були внесені до єдиного реєстру.

Коломойський вважає таку дію НАБУ бездіяльністю. Своєю чергою, від НАБУ на судове засідання ніхто не прийшов.

Справа Коломойського: що треба знати

У вересні минулого року СБУ та БЕБ провели обшук вдома в Ігоря Коломойського у рамках розслідування, яке стосується компаній "Укртатнафта" та "Укрнафта", акціонером яких є український бізнесмен. Згодом Служба безпеки вручила Коломойському підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Під час засідання 2 вересня 2023 року, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід українському бізнесмену Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень.

Згодом суд першої інстанції збільшив розмір застави для Коломойського до 3,9 млрд грн. В апеляційному суді оскаржити це рішення захисникам не вдалося – суд залишив бізнесмену заставу на такому рівні.

Під час наступних судових засідань, попри стан здоров'я Ігоря Коломойського, йому продовжували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак сума застави зменшилася до 1 млрд 968 млн 200 тисяч гривень.

Під час судового засідання у справі Коломойського 18 липня суд продовжив бізнесмену Ігорю Коломойському термін тримання під вартою до 2 вересня 2024 року, а також визначив розмір застави у 650 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Втім, вже 29 серпня Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу Ігорю Коломойському із тримання під вартою на заставу у розмірі 1 877 360 000 грн.

25 вересня Шевченківський районний суд міста Києва відмовив у зміні запобіжного заходу для бізнесмена Ігоря Коломойського із застави у розмірі 1 млрд 877 млн 360 тис. гривень на домашній арешт або особисте зобовʼязання.

26 вересня Київський апеляційний суд зменшив розмір застави для бізнесмена Ігоря Коломойського на понад 50 млн гривень - до 1 млрд 827 млн 352 тис 580 гривень.

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