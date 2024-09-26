Рівень застави було зменшено на понад 50 мільйонів гривень.

Київський апеляційний суд зменшив розмір застави для бізнесмена Ігоря Коломойського на понад 50 млн гривень - до 1 млрд 827 млн 352 тис 580 гривень. Відповідне рішення було схвалено сьогодні, 26 вересня, на засіданні суду.

Зокрема, апеляційний суд Києва частково задовольнив скаргу адвоката В'ячеслава Краглевича, скасувавши ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду Києва від 29 серпня 2024 року і постановив нову ухвалу.

"Змінити підозрюваному Коломойському Ігорю Валерійовичу... раніше застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 603 тисячі 485 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 млрд 827 млн 352 тис 580 гривень", - повідомив суддя під час оголошення ухвали.

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Як відзначив адвокат В'ячеслав Краглевич, ухвала Шевченківського районного суду Києва від 29 серпня 2024 року про зміну запобіжного заходу Коломойському із тримання під вартою на заставу у розмірі 1 млрд 877 млн 360 тис грн була винесена із порушенням норм процесуального закону.

Захисник наголосив, що відповідно до закону, Коломойського не мали права тримати під вартою, бо 2 вересня 2024 року спливав річний строк тримання під вартою Ігоря Валерійовича.

"Проте, 29 серпня, слідчий суддя задовільняє клопотання сторони обвинувачення і змінює запобіжний захід з тримання під вартою на заставу у розмірі 1,8 млрд гривень. На думку сторони захисту, це є певне процесуальне зловживання з боку сторони обвинувачення, бо це штучне подання такого роду клопотання, оскільки стороні обвинувачення відомо, що Ігор Валерійович перебуває вже під вартою у іншому кримінальному провадженні - там був обраний безальтернативний запобіжний захід тримання під вартою, тобто, будь-яких ризиків, які би могли спричинити шкоду даному кримінальному провадженню, взагалі немає", - наголосив Краглевич.

Також захисник сказав, що відповідні ризики не були наведені у клопотанні сторони обвинувачення про зміну запобіжного заходу.

Разом з тим, як відзначив адвокат, стороною обвинувачення у самому клопотанні не враховане обов'язкове для виконання рішення Лондонського суду, у якому Коломойського обмежили у видатках на суму в 20 тис фунтів на тиждень.

Краглевич наголосив, що його підзахисний не буде сплачувати визначену заставу, бо вважає дане кримінальне провадження безпідставним та необґрунтованим.

За ловами адвоката, Коломойський впродовж останнього року розслідування кримінального провадження підтвердив, що не вчиняв жодних процесуальних порушень, дотримувався процесуальних обов'язків, і жодних доказів стосовно таких дій сторона обвинувачення не надала.

"Я вважаю, що внесена апеляційна скарга підлягає задоволенню, і відповідно, ухвала слідчого судді від 29 серпня 2024 року підлягає скасуванню, а клопотання про зміну запобіжного заходу необхідно відмовити у задоволенні у повному обсязі", - сказав Краглевич.

Прокурор Офісу генерального прокурора Сергій Дем'янчук, який представляє сторону обвинувачення, стверджував, що ухвала суду про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на заставу "покращила становище арешту". Він сказав, що застава здатна забезпечувати ті ризики, які, за ухвалою слідчого судді, були встановлені як такі, що продовжують існувати.

Дем'янчук сказав, що цими ризиками є можливість переховування від органу слідства, впливу на свідків. Він додав, що обґрунтованість підозри базується, у тому числі, на показаннях свідків.

Своєю чергою, адвокат Олександр Лисак сказав, що застава, яку були визначено Коломойському, не була внесена, а це свідчить про непомірність розміру цієї застави. За його словами, якщо застава не вноситься у визначений термін, то це означає, що запобіжний захід не діє.

Захисник вважає, що подача прокуратурою клопотання носила формальний характер без переслідування реальної мети такого запобіжного заходу, враховуючи, що існує інший запобіжний захід відповідно до іншого кримінального провадження.

Окремо Лисак повідомив, що на даний час відбувається процес ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження. Справа налічує 550 томів, а максимальний строк на ознайомлення, який може бути врахований - це 1 рік.

Як повідомив Коломойський, він ознайомився з 47 томами з 550, але, з того, що він вже побачив у матеріалах кримінального провадження, свідчить про фальсифікацію, яка спрямована лише на те, аби взяти його у заручники і отримати від нього 100 млн доларів. Він сказав, що не вноситиме заставу і вважає поточну ситуацію маніпуляцією правосуддям.

"Продовжується вимагання", - сказав Коломойський.

Справа Коломойського: що треба знати

У вересні минулого року СБУ та БЕБ провели обшук вдома в Ігоря Коломойського у рамках розслідування, яке стосується компаній "Укртатнафта" та "Укрнафта", акціонером яких є український бізнесмен. Згодом Служба безпеки вручила Коломойському підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Під час засідання 2 вересня 2023 року, Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід українському бізнесмену Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів із можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень.

Згодом суд першої інстанції збільшив розмір застави для Коломойського до 3,9 млрд грн. В апеляційному суді оскаржити це рішення захисникам не вдалося – суд залишив бізнесмену заставу на такому рівні.

Під час наступних судових засідань, попри стан здоров'я Ігоря Коломойського, йому продовжували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак сума застави зменшилася до 1 млрд 968 млн 200 тисяч гривень.

Під час судового засідання у справі Коломойського 18 липня суд продовжив бізнесмену Ігорю Коломойському термін тримання під вартою до 2 вересня 2024 року, а також визначив розмір застави у 650 тис. прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Втім, вже 29 серпня Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу Ігорю Коломойському із тримання під вартою на заставу у розмірі 1 877 360 000 грн.

25 вересня Шевченківський районний суд міста Києва відмовив у зміні запобіжного заходу для бізнесмена Ігоря Коломойського із застави у розмірі 1 млрд 877 млн 360 тис. гривень на домашній арешт або особисте зобовʼязання.

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