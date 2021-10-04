Місцевим педагогам запропонували пройти "курси толерантності".

У Миколаєві сьогодні помітили незвичайну рекламу на білбордах, яка адресована, ймовірно, місцевим вчителям.

Про це пише миколаївський сайт "Никвести".

Зокрема, їм пропонують пройти курси толерантності до представників ЛГБТ. На одному з бордів написано: "Ваша учениця лесбійка?", він з'явився в Корабельному районі міста. Ще кілька помітили в інших частинах Миколаєва, на них можна прочитати наступне: "Ваш учень трансгендер?", "Ваш учень гей?".

Вчителів закликають спробувати зрозуміти ЛГБТ-школярів шляхом проходження спеціальних курсів толерантності від громадської організації TERGO- "Співдружність батьків". Вона була заснована в 2013 році батьками і друзями ЛГБТ і відстоює їх права.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня в Києві відбувся марш рівності "КиївПрайд 2021". Паралельно противники маршу провели акцію протесту.

За тиждень до цього аналогічний захід пройшов у Харкові - там місцеві активісти висунули владі три вимоги. Напередодні харківського маршу рівності в місті помітили незвичайне "весілля" - з двома нареченими і без нареченого.

Автор: Юрій Годован