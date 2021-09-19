Ймовірно марш рівності пройде від оперного театру через бульвар Шевченка до Бесарабської площі.

На перехресті вулиць Володимирської та Богдана Хмельницького в Києві збираються учасники маршу рівності - ЛГБТ-активісти. Водночас біля університету Шевченка зібрались їх опоненти, противники маршу.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, локація маршу огороджена металевими сітчастими парканами. В центрі міста дуже багато поліції.

Ймовірно марш рівності пройде від оперного театру через бульвар Шевченка до Бесарабської площі.

Відповідоно до анонсу акції у Facebook, вхід на локацію маршу буде відкритим до 11:00. Потім пускати до нього не будуть, з метою забезпечення безпеки.

Об 11:00 "Київпрайд" вирушив по Володимирській. Перехрестя Володимирської та бульвару Шевченка поліція перекрила автобусами, аби не допустити сутичок з противниками маршу. Всього у прайді беруть участь до 2000 людей.

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Автор: Дмитро Хилюк