Росію обурила реклама з написом: "Меню дня. Особлива страва: незаймана росіянка плюс кокаїн – 50 євро".

На вулицях Іспанії з’явилась реклама про боротьбу з проституцією, у якій згадуються російські жінки.

Про це йдеться у повідомленні МЗС Росії у Facebook.

Банери з написами: "Меню дня. Особлива страва: незаймана росіянка плюс кокаїн – 50 євро" замовила некомерційна організація Nueva Vida.

Під написом про "росіянок" автори матеріалу розмістили перелік російських імен з віком жінок. Як додаткову "послугу" пропонували марихуану і секс без презерватива чи кокаїн за 20 євро.

Читайте такожМакрон подав позов на фотожурналіста за знімки у плавках під час відпусткиНа своєму сайті компанія пояснила, що розмістила рекламу у рамках акції з залучення суспільної уваги до проблем проституції у країні.

У Лаврова заявили, що на провокативну рекламу відреагували росіяни, обурені, що на банерах згадували російських дівчат.

МЗС звернулося до усіх причетних до Nueva Vida організацій, іспанських міністерств з вимогою негайно зняти плакати й надалі не допускати "подібні речі".

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Автор: Віолетта Орлова