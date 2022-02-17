На тлі звернення лунав український гімн, а усі учасники цієї акції зачитували звернення українською мовою.

Відомі грузинські співаки, актори, спортсмени, політики записали звернення на підтримку України на тлі посилення загрози з боку РФ.

Відео опублікував грузинський телеканал Formula у Facebook.

Відомі представники Грузії висловили своє занепокоєння щодо ситуації в Україні. До українців звернулися Вахтанг Кікабідзе, співачка Ніно Катамадзе, шеф-кухар Міша Авсаджанішвілі, громадська активістка Татуша Арвеладзе, баскетболіст Георгій Цинцадзе, режисерки Кеті Мачаваріані та Саломе Джаші, сценарист Ніка Мзареулишвілі, засновник телекомпанії Formula Міша Мшвілдадзе, телережисер Міхеїл Гонгадзе, співзасновниця Kyiv Art & Fashion Days Софо Чконія, учасник дитячого "Євробачення" Ніко Каджаия, вчитель Ладо Абхазава, філософ Леван Гамбашидзе, експрезидент Грузії Георгій Маргвелашвілі, історик Юлон Гагошидзе та оператор Зураб Алавердашвілі.

"Ми з тривогою спостерігаємо за агресією путінської Росії проти гордої та незалежної Україн. Ми з надією спостерігаємо, що весь світ мобілізований, як ніколи, і віримо, що людство стане проти зла і не допустить несправедливості", - сказано у зверненні.

Вони наголосили, що вірять в український народ і його спроможність протистояти державі-агресорці.

"Успіх України – це успіх Грузії. Ваша перемога – це наша перемога, ваша свобода – це наша свобода… Хай живе вільна Україна! Хай живе вільна Грузія!" – сказано у щирому зверненні.

Також вони запевнили, що їхня Грузія завжди підтримувала українців та продовжить це робити.

На тлі звернення лунав український гімн, а усі учасники цієї акції зачитували звернення українською мовою.

Як повідомляв УНІАН, раніше у столиці Грузії Тбілісі на будівлю російського дипломатичного представництва за допомогою проектора розмістили величезне зображення українського прапора.