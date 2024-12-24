Як саме каратимуть викладача, вирішить університет, але у Міністерстві мають свою думку.

Висловлювання професора Микити Василенка про "голодних" до сексу українок є неприпустимими, на викладача має чекати "сувора" реакція з боку його керівництва. Про це в коментарі виданню "Бабель" заявив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

"Висловлювання з боку викладача, які я бачив в інформаційному просторі, є неприпустимими. Особливо, якщо вони транслюються в інформаційному просторі ворога. Адміністрація університету планує розглянути етичні аспекти поведінки цього викладача на відповідній комісії. Проте мені відомо, що вже не вперше етична комісія збирається з цієї причини", — зазначив посадовець.

Міністр наголосив, що не може втручатися у це питання, адже це буде порушення права на автономність вишу. Однак він вважає доречним висловити власну думку.

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"Реакція на такі висловлювання і відповідальність за них повинні бути суворими", — наголосив Оксен Лісовий і додав, що зараз міністерство планує змінити культуру освітнього середовища у вишах, а "така поведінка точно не вписується в ці зміни".

Скандал у столичному Інституті журналістики

Як писав УНІАН, днями в Київському університеті імені Шевченка спалахнув скандал через викладача Інституту журналістики (входить до складу університету) Микиту Василенка. Коментуючи для одного з YouTube-каналів тему західних миротворців в Україні, він висловив думку, що миротворці допоможуть вирішити і демографічну проблему в країні.

"Щонайменше сорок тисяч мужиків, з грошима, голодних до жінок, які не пройшли випробування фронтом, а вихованих на хороших харчах європейських. І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, і чоловіки яких або на війні уже вбиті, або покалічені", – заявив Василенко.

Слова професора викликали обурення в Мережі, а також в самому університеті. Ректор закладу Володимир Бугров пообіцяв вжити заходів щодо викладача із довгим язиком.

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