Відповідний цивільний позов вона подала до суду.

Донька загиблої мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа вимагає виплати 15 млн грн моральної компенсації від підозрюваного у вбивстві В’ячеслава Зінченка.

Як стало відомо з трансляції засідання, відповідну позовну заяву колегії суддів Шевченківського районного суду Львова, де сьогодні розпочався розгляд по суті справи про вбивство Фаріон, надала адвокатка Особи Наталія Романик.

"Софія Особа хоче скористатися правом і заявити цивільний позов про компенсацію моральної шкоди на суму 15 млн грн. Свої пояснення вона надасть, коли її буде допитано в якості цивільного позивача і потерпілої", - сказала захисниця доньки Фаріон.

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Колегія суддів ухвалила рішення прийняти позовну заяву.

Також копію документа отримала сторона захисту. Вона попросила перерву на її розгляд.

У коментарі журналістам Софія Особа розповіла, що ці кошти будуть скеровані на потреби ЗСУ, зокрема, для військового підрозділу, де проходив військову службу та загинув її чоловік Василь Особа.

"Тобто всі кошти будуть передані для ЗСУ. Я особисто тих коштів не матиму", - запевнила донька мовознавиці.

Вона додала, що у позовній заяві про компенсацію грошей чітко розписано, яких травм було завдано Фаріон і яке це було жорстоке вбивство.

"Тому 15 млн ніколи не компенсують вбивство Ірини Фаріон, але вони допоможуть нашим захисникам на лінії фронту боронити Україну", - зазначила Особа.

Також під час засідання один із адвокатів Зінченка Юрій Немировський просив суд забезпечити підсудному додатковий захист під час його прибуття до суду та від’їзду звідти. Захисник мотивував це тим, що в соцмережах на адресу Зінченка лунають погрози вбивством.

Суд постановив задовольнити клопотання про захист Зінченка.

Наступне засідання у справі заплановане на 13 лютого.

Вбивство Ірини Фаріон - подробиці

19 липня 2024 року у Львові невідомий вистрілив у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон неподалік її дому і втік із місця події. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка, який може бути причетним до вбивства.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ) та взяли під варту. Хлопець не визнає себе винним.

26 грудня правоохоронці повідомили про завершення досудового розслідування та передачу обвинувального акту щодо Зінченка до суду. На підставі зібраних доказів дії підозрюваного перекваліфікували. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Зінченку інкримінують умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).

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