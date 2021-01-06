За словами заступника міністра внутрішніх справ, результат експертизи очікується за кілька тижнів, можливо, за місяць.

Українські експерти вже проводять експертизу голосів з оприлюднених аудіозаписів ймовірних розмов керівництва КДБ Білорусі, де обговорювали вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це в ефірі Громадського радіо повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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За його словами, експертизу голосів проводять українські фахівці з фоноскопічних експертиз. Це відбувається в Україні.

«Для зразку, якщо не можна людину допитати для цього особисто, братимуть якийсь її публічний виступ і порівнюватимуть з записом. У цьому випадку доведеться йти саме таким шляхом. Експертизи потребують часу, це складна технічна та експертно-розумова робота», - додав Геращенко.

Він також наголосив, що вбивство журналіста відбулося на території України, тому це справа, яку веде виключно наша країна, інші країни в цьому провадженні участі не братимуть, лише можуть допомагати з доброї волі розкривати ці злочини.

«У випадку з Білоруссю, маю сумніви, що вона сприятиме цьому розслідуванню. Хоча було би добре після встановлення особи, яка присутня на плівках (ймовірно, представник КДБ Білорусі, – ред.) його допитати. Але у мене є великі сумніви, що нам це дозволять зробити. Та сама історія і зі свідками. Країна може відмовити в допиті свідків і тут немає варіантів для примусу країни це зробити», - прокоментував він.

Зараз узгоджують дату і час, коли українські слідчі зможуть провести допит особи, яка опублікувала докази, щоб встановити більше обставин, як саме робили ці записи.

За словами Геращенка, результат експертизи буде відомий за кілька тижнів, можливо, за місяць.

Вбивство Шеремета: що відомо

Шеремет загинув у центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що в причетності до вбивства підозрюють музиканта, ветерана АТО Андрія Антоненка, дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко (псевдонім «Ліса»), військову медсестру Яну Дугарь.

Слідство вважало, що Антоненко був організатором вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто журналіста, а Дугарь напередодні вбивства нібито фотографувала камери спостереження на місці злочину.

21 травня Антоненку, Кузьменко і Дугарь додали ще дві підозри, а також змінили зміст попередньої.

За словами керівника юридичної фірми «Сенс Консалтинг» Леоніда Маслова, Антоненко вже виконавець за попередньою змовою, а Кузьменко - «лише заклала вибухівку разом з Антоненком, але не натискала на гачок». Крім того, підозрюваних звинувачують у знищенні автомобіля, в якому був Шеремет, і зберіганні вибухівки.

Справу проти Антоненка, Кузьменко і Дугарь розглядає суд присяжних.

4 січня білоруські активісти оприлюднили аудіозаписи, які нібито свідчать про підготовку вбивства Шеремета співробітниками Комітету держбезпеки Білорусі. Вони стверджують, що аудіозапис був зроблений 11 квітня 2012 року нібито в кабінеті на той час голови Комітету держбезпеки Білорусі Вадима Зайцева.

У Національній поліції України заявили, що отримали документи та аудіозаписи про можливих замовників вбивства журналіста.

Адвокати Антоненка і Кузьменко не виключили, що слідство може приписати їхнім підзахисним співпрацю з КДБ Білорусі.

Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який розповсюдив аудіозапис, де силовики Білорусі обговорюють можливість вбивства Шеремета, повідомив про готовність свідчити у справі Офісу генерального прокурора України.

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Автор: Інна Андаліцька