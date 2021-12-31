У Києві заборонено використання піротехнічних виробів під час проведення заходів.

Вибухи салютів і феєрверків завдають непоправної шкоди тваринам, і в деяких випадках це може призвести до їхнього каліцтва або навіть смерті.

Про це повідомляє прес-служба КМДА із посиланням на столичних ветеринарів.

"Щороку під час новорічних свят до нас звертаються десятки киян, улюбленці яких стали жертвами таких небезпечних забав. Раптові вибухи петард та феєрверків лякають тварину, вона може втекти від господаря або навіть потрапити під автомобіль", - розповіла директор "Київської міської лікарні ветеринарної медицини" Наталія Мазур.

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За словами фахівців, підготувати тварину до подібного стресу неможливо, а раптового вибуху може злякатись навіть дресирований собака.

Піротехніка є також смертельно небезпечною для птахів, які через шок втрачають орієнтацію в просторі, врізаються в машини, дерева, будівлі.

Тож ветеринари дали кілька порад, як захистити тварину від новорічної піротехніки:

під час новорічних свят вигулюйте домашнього улюбленця подалі від місць масових розваг;

за можливості гуляйте із твариною вранці або вдень. Шансів, що собаку налякає салют, набагато менше;

не відпускайте песика з повідця. Навіть якщо він злякався вибуху – тримайте його міцно, спробуйте обійняти та заспокоїти;

заздалегідь проконсультуйтеся з ветеринарним лікарем, які саме заспокійливі препарати підходять вашому улюбленцю.

У КМДА також нагадали, що в столиці діє заборона на використання піротехнічних виробів під час проведення заходів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в уряді назвали щонайменше три причини, чому варто обмежити використання феєрверків під час свят. По-перше, в Україні триває війна, і для багатьох наших захисників звуки феєрверків нагадують про вибухи на фронті. По-друге, новорічні феєрверки забруднюють повітря, яке вдихаєте і ви. Третя причина - вибухи піротехнічних засобів несуть небезпеку тваринам і птахам.

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