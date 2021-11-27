Через руйнацію будинку є одна жертва та троє постраждалих.

За фактом вибуху у житловому будинку в Новій Одесі на Миколаївщині відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Зазначається, що подію кваліфіковано за частиною 2 статті 270 "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людей" Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування правоохоронці встановлюють усі обставини та причини цієї трагічної події.

Вибух у Новій Одесі - що відомо

Вранці у місті Нова Одеса Миколаївської області у п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5-му поверсі). Внаслідок вибуху зруйновано 4-й та 5-й поверхи.

На 5-му поверсі постраждали троє осіб, яких рятувальники передали медикам.

З пошкодженого під’їзду було евакуйовано 50 осіб.

Під час демонтажу зруйнованих елементів будинку виявлено тіло непритомної жінки з квартири на 4-му поверсі. Близько 17-ої години тіло жінки було деблоковано, проте медики констатували смерть.

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Автор: Лідія Селезньова