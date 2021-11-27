За попередніми даними, внаслідок вибуху постраждали троє осіб.

У м. Нова Одеса Миколаївської області у п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5-му поверсі).

Внаслідок вибуху зруйновано 4-ий та 5-ий поверхи, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На 5-му поверсі постраждали троє осіб, яких рятувальники передали медикам.

В однієї людини попередньо перелом руки та пошкодження хребта, дві інші особи перебувають у шоковому стані.

З пошкодженого під'їзду евакуйовано 50 осіб. За даними Нацполіції в квартирі на 4 поверсі можливо знаходиться жінка, яка проживала сама.

На даний час краном ДСНС проводяться роботи по демонтажу зруйнованих елементів конструкцій будинку.

Всього залучено 107 осіб та 24 одиниць техніки, у тому числі 2 кінологічні розрахунки та психологи ДСНС, Національна поліція, Облгаз, Обленерго. Приведено в готовність екскаватор та кран, а також додаткові підрозділи Центру швидкого реагування ДСНС.

Працює штаб з ліквідації наслідків події та оперативна.

Нагадаємо, у Київській області стався вибух на території діючого дитячого садка. НП сталася в селі Кодаки (Обухівський район), де за попередньою інформацією стався вибух газу в суміжному з котельні харчоблоці дитсадка "Вербиченька". Подальшого горіння при цьому не було.

Вас також можуть зацікавити новини

Автори: Вікторія Гордієнко, Катерина Жирій