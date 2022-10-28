Вони пов'язані з технологічними процесами.

Сьогодні у Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах Київської області жителі можуть чути звуки вибухів у зв'язку з проведенням вибухових робіт.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

"У Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах жителі можуть чути звуки вибухів. Сьогодні, 28 жовтня, з 9:00 до 16:00 в Ольшаницькому родовищі гранітів, що на території Рокитнянської громади, планується проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, зазначається, що в Бучанському та Вишгородському районах упродовж дня сапери проводитимуть планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Наслідки війни на Київщині - що відомо

24 лютого Російська Федкрація почала повномасштабну війну проти України. Росіяни нещадно закидують нашу країну ракетами та бомбами.

Крім того, в районах, які були окуповані, залишилося багато вибухонебезпечних предметів. У МВС повідомили, що станом на середину серпня, п'ята частина України забруднена мінами та іншими боєприсами. В ДСНС порахували, що саперам знадобиться 10 років для розмінування всіх територій.

28 вересня президент Володимир Зеленський заявив про намір створити прецедент швидкого й масштабного розмінування територій. Він наголосив, що через російську війну українська земля є однією з найбільш забруднених мінами у світі.

Водночас жителі та гості Києва та області постійно чують вибухи поза тривогами - це робота українських саперів, які проводять розмінування.

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