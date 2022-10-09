Наразі у Києві та області триває повітряна тривога.

Звук вибуху у Києві та області – це планове розмінування на території Бучанського району.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Звук вибуху, що могли чути жителі Київської області до сповіщення повітряної тривоги – планове розмінування саперами ДСНС на території Бучанського району. Вибух контрольований", - зазначив він. Відео дня

Кулеба наголосив, що ліквідація вибухонебезпечних предметів на Київщині здійснюється щодня.

За його словами, з початку робіт в області вже виявлено та ліквідовано понад 70 тисяч вибухонебезпечних предметів.

"Наразі в області триває повітряна тривога. Залишайтеся в укриттях", - закликав голова ОВА.

Війна в Україні: ситуація у Києві

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві розповіли про оборону в разі нового штурму Росією.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Путін, ймовірно, знову повернувся до ідеї нового наступу на Київ і може направити свої війська через Білорусь.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що в разі нового наступу з території Білорусі окупанти отримають відповідь від України, на яку не розраховують.

Як заявляв командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, повторний наступ російських військ на Київ можливий. Водночас для формування ударних сил окупантам знадобилося б 2-3 місяці. Втім, генерал наголосив, що Київ захищений, ніж перед початком повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Але от після інциденту з Кримським мостом Росія може нанести удари по мостах через Дніпро у Києві, попереджає Жданов: "Нехай спробують. Удари в Києві по мостах через Дніпро цілком можливі. Це - війна, це можливо".

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