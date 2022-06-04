До початку війни на державному обліку в Україні перебували 70 тис. дітей, які потребують усиновлення.

Процедура усиновлення через додаток "Дія" зробила весь процес максимально оперативним та прозорим, від бажаючих всиновити дитину вже отримано більше ніж 200 заявок.

Про це заявив генеральний директор Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Мінсоцполітики Руслан Колбаса в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, усиновлення дитини за допомогою додатку "Дія" максимально спростить всі процедури подачі документів.

"Раніше це все було на папері - всі документи з різних інстанцій нотаріально завірялись. На сьогодні ми цей процес максимально вдосконалюємо. Через "Дію" можна буде подавати весь пакет документів та, перш за все, консультувати", - пояснив Колбаса.

Він поінформував, що до початку російської військової агресії в Україні на державному обліку перебували 70 тис. дітей, які потребують усиновлення. З них тільки 17 тис. могли бути юридично усиновленими.

"За останній період приблизно 1 тис. 700 дітей отримали певний статус, як діти, що позбавлені батьківського піклування, і порядка 800 дітей вже мають статус сироти", - зазначив Колбаса.

Він додав, що відтепер громадяни мають можливість подати заявку на консультування через "Дію", а спеціалісти відповідних служб міністерства зможуть онлайн надати потрібну інформацію.

"Весь пакет документів, наприклад, паспорт, довідка про місце проживання та про несудимість, свідоцтво про шлюб – всі документи будуть генеруватись в особисту справу громадянина, безпосередньо у кабінеті "Дії". Ключове, що дає цей додаток – це ідентифікація людини. Службам у справах дітей не потрібно буде ходити і перевіряти, як завірені ці копії документів, тому що вони матимуть всю інформацію", - сказав Колбаса.

Він розповів, що кожен етап процесу всиновлення буде фіксуватися, відповідно це зробить його максимально оперативним та прозорим.

"На вчорашній день, від бажаючих всиновити дитину через "Дію" отримано більше ніж 200 заявок, біля 300 заявок ще були в обробці. Впевнений, що з кожним днем кількість бажаючих буде зростати", - зазначив представник Мінсоцполітики.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спростили процедуру подачі документів на всиновлення та отримання первинної консультації щодо цього.

З 1 червня записатись на первинну консультацію онлайн по процедурі усиновлення можна через портал "Дія", а пізніше функціонал розшириться та удосконалиться.

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