Володимир Гаразд керував містом з 2006 до 2020 року.

Колишній міський голова міста Долина Івано-Франківської області Володимир Гаразд помер від коронавірусу.

Про це повідомила прес-служба Долинської міської ради.

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"З глибоким сумом повідомляємо, що в тихий час Надвечір’я Різдва, 6 січня 2021 року Божого, відійшов у вічність багаторічний міський голова Долини Володимир Гаразд. Він тривало і мужньо боровся з хворобою", - йдеться у повідомленні.

Про хворобу Володимира Гаразда стало відомо у середині грудні. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. "Майже 9 місяців я боровся з COVIDом у публічні площині, як міський голова. Тепер настав час перевести боротьбу у практичну площину", - написав тоді Гаразд.

Коронавірус у владі

Від коронавірусу в Україні вже померли чотири мери міст.

28 жовтня помер мер Борисполя Анатолій Федорчук.

29 жовтня від коронавірусу помер міський голова Новгород-Сіверського Олег Бондаренко.

16 листопада від ускладнень COVID-19 помер мер Конотопа Олександр Луговий.

17 грудня від ускладнень, що були викликані коронавірусом, помер мер Харкова Геннадій Кернес.

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Автор: Катерина Лиманська