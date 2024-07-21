Сім'ї переселяються в нові центри або опиняються під загрозою виселення, оскільки Департамент інтеграції згортає контракти з наявними постачальниками послуг.

Українці, які були змушені тікати від війни до Ірландії, засмучені через політику країни. Українським біженцям доводиться переселятися, знову повертаючись до того, з чого починали.

Видання The Times пише, що в той час як Міністерство у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді веде роботу з консолідації пропозиції житла для українських біженців та осіб, які претендують на міжнародний захист, згортаючи низку контрактів із постачальниками, багато українців переселяються в нові центри або залишаються під загрозою виселення.

Джон Леннон, виконавчий директор групи із захисту прав людини та підтримки мігрантів, сказав, що переїзд з однієї громади в іншу після тривалого періоду інтеграції "засмучує" біженців.

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Ольга Іамтсун, яка опікується питаннями місцевого розвитку у Вексфорді, каже, що сім'ї були вирвані з громад, які їх прийняли після прибуття до Ірландії, коли люди тікали від війни.

"Є сім'ї з дітьми - дітям доводиться змінювати школу. Це стрес. Ми намагаємося інтегрувати людей у Вексфорді, щоб вони почувалися комфортно, але ваше життя - це не те, що ви можете спакувати у валізу і перевезти в інше місце", - сказала вона.

Департамент інтеграції заявив, що скорочує кількість контрактів на розміщення українських біженців, зокрема з причин, пов'язаних із дотриманням вимог. Вони виникають, коли постачальник не відповідає необхідним стандартам обслуговування, передбаченим контрактом, - починаючи від здоров'я, безпеки та благополуччя бенефіціарів тимчасового захисту у фінансованих державою установах і закінчуючи завищеною платою за використання їхнього житла.

"Департамент також скорочує кількість контрактів, щоб за можливості повернути житло в приватний сектор і забезпечити співвідношення ціни та якості, а також посилити нагляд. Це призведе до того, що людей буде переведено в інші місця", - сказав представник департаменту.

На сьогодні вже переселили 2 522 українці. У департаменті визнають, що людям, яких переселяють, "нелегко", але житло, що фінансується державою, може бути замінено. Ті, хто хоче залишитися в вподобаному населеному пункті, можуть знайти собі житло самостійно, але не всі можуть це зробити на практиці.

Українські біженці в Європі - останні новини

У липні 2024 року польський уряд оголосив про скасування програми підтримки, яка передбачала виплату 40 злотих на добу за розміщення біженців з України.

Крім того, у звіті Червоного Хреста зазначено, що українські біженці у Великій Британії можуть залишитися без даху над головою, а також під загрозою експлуатації.

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