Вона зазначила, що тут важливо отримати дозвіл від командування і підтверджувальні документи.

Військовий може піти у відпустку і поїхати за кордон за певних обставин, але є випадки, коли військовому можуть відмовити у цьому праві.

Юрист Ольга Марко розповіла Фокусу, що робити в такому разі. Вона зазначила, що тут важливо отримати дозвіл від командування і підтверджувальні документи.

"Якщо військовий хотів би в період відпустки виїхати за кордон, наприклад, до сім'ї, то йому необхідно вказати це у своєму рапорті. Обов'язково слід вказати в яку саме країну військовий планує їхати. Такий дозвіл командування може як надати, так і відмовити", - сказала юрист.

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За її словами, у разі позитивного рішення в наказі про надання відпустки та відпускному квитку додатково зазначають, що військовому надано право на виїзд за кордон. Без цих документів прикордонники можуть відмовити в перетині кордону.

Фахівець нагадала, що під час воєнного стану військові можуть виїхати в таких випадках:

для лікування;

через смерть за кордоном одного з членів сім'ї першого або другого ступеня споріднення військового;

для виконання завдань у сфері безпеки та оборони.

Марко додала, що виникають ситуації, коли військовим складно отримати відпустку. Частина ситуацій пов'язана з розглядом самих рапортів - неприйняття, недотримання термінів, втрата.

У разі відмови у відпустці юрист радить військовому звертатися до безпосереднього начальника, якщо він не може вирішити питання, тоді до наступного прямого начальника. "Так потрібно йти до вищого командування, ВРП і Міноборони", - сказала юрист.

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