Дітей розлучили росіяни.

Україна вперше зафіксувала факт зміни імені й прізвища дитині, яку викрали з Херсона та всиновили громадяни Російської Федерації. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Мова йде про вивезення з Херсона 10-місячної Маргарити Прокопенко, яка перебувала у дитячому будинку під час окупації. Також з міста вивезли дворічного Іллю Ващенка, його доля наразі не відома, пише він у своєму Telegram-каналі.

Лубінець каже, що опікун рідної сестри Маргарити хоче знайти дівчинку та оформити опіку над нею. "Маргарита має рідну шестирічну сестру та трирічного брата. Шестирічна сестра проживає з опікуном, а ось доля брата Маргарити не відома. Він, як і дівчинка, перебував у Херсоні. Тобто рідних сестру та брата розлучили росіяни", - додав він.

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Обмудсмен зазначив, що за міжнародними та національними нормами для усиновлення української дитини іноземці мають отримати згоду від України, однак Росія насильно надає українським дітям своє громадянство.

"Нагадаю: примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу - це геноцид! Таким чином, принаймні це вже є підставою для чергових ордерів! Міжнародна спільнота має відреагувати на воєнний злочин росіян і допомогти повернути викрадених Росією дітей!" - підкреслив Лубінець.

Викрадення дітей з Херсона: що відомо

Нещодавно російські ЗМІ повідомили, що дружина лідера партії "Справедлива Росія" Сергія Миронова вивезла з окупованого міста на "обстеження" маленьких дівчинку та хлопчика.

Журналісти з'ясували, що взимку Маргариту удочерили, змінивши дитині ім'я і місце народження: тепер вона Марина Миронова з Подольська.

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