У Львові лікарі врятували чоловіка, який випав з вікна п'ятого поверху. В результаті падіння у чоловіка діагностували перелом хребта, розрив селезінки та травму грудної клітини з розвитком пневмотораксу.
Читайте такожУ Рівному загинула 15-річна дівчинка, впавши з недобудованого корпусу університетуПро цей випадок розповіли в лікарні швидкої медичної допомоги, де прооперували чоловіка.
"У такому важкому стані пацієнта госпіталізували до нас в реанімацію. Перше, за що взялися наші медики - зупинка внутрішньочеревної кровотечі, тому терміново довелося провести спленектомію. Простими словами, видалити селезінку", - йдеться в повідомленні.
Після стабілізації загального стану пацієнта команда нейрохірургів провела чоловікові операцію на хребті.
"Наші фахівці провели протезування тіла хребця шляхом встановлення розпірного телескопічного кейджа - імпланта з його фіксацією за допомогою спеціальних гвинтів. Цей гвинт утримує один хребець над іншим на певній відстані, дозволяє зберегти опорно-рухову функцію хребта і вберегти спинний мозок від стиснення", - повідомили в лікарні.
За словами медиків, операція пройшла успішно, і пацієнт зможе починати фізичну реабілітацію.
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