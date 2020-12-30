Йому врятували життя медики.

У Львові лікарі врятували чоловіка, який випав з вікна п'ятого поверху. В результаті падіння у чоловіка діагностували перелом хребта, розрив селезінки та травму грудної клітини з розвитком пневмотораксу.

Читайте такожУ Рівному загинула 15-річна дівчинка, впавши з недобудованого корпусу університетуПро цей випадок розповіли в лікарні швидкої медичної допомоги, де прооперували чоловіка.

"У такому важкому стані пацієнта госпіталізували до нас в реанімацію. Перше, за що взялися наші медики - зупинка внутрішньочеревної кровотечі, тому терміново довелося провести спленектомію. Простими словами, видалити селезінку", - йдеться в повідомленні.

Після стабілізації загального стану пацієнта команда нейрохірургів провела чоловікові операцію на хребті.

"Наші фахівці провели протезування тіла хребця шляхом встановлення розпірного телескопічного кейджа - імпланта з його фіксацією за допомогою спеціальних гвинтів. Цей гвинт утримує один хребець над іншим на певній відстані, дозволяє зберегти опорно-рухову функцію хребта і вберегти спинний мозок від стиснення", - повідомили в лікарні.

За словами медиків, операція пройшла успішно, і пацієнт зможе починати фізичну реабілітацію.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН