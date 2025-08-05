Бабак поділився, що цьогоріч було подано навіть більше заяв в ЗВО, ніж торік, тому спаду студентів в країні немає.

В Україні офіційно завершено прийом заяв на вступ до закладів вищої освіти. Голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в своєму Telegram-каналі розповів, які виші найчастіше обирали вступники цьогоріч.

Бабак зазначив, що проаналізувавши топ-десять вишів, куди цьогоріч вступники найбільше подавали заяви, від дійшов висновку, що немає єдиного "центру тяжіння", куди б масово хотіли б вступити всі.

Посадовець також додав, що цьогоріч абітурієнти обирають не лише столичні, а й регіональні університети.

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"Якщо брати основну категорію вступників - ті, хто вступають на бакалавра після середньої школи – найпопулярнішим серед них став Львівський національний університет ім. І.Франка, в який подали 44 тисячі заяв", - розповів Бабак.

Також до рейтингу 10 вишів потрапили:

Національний університет "Львівська політехніка" - 41 769 заяв;

КНУ ім Т. Шевченка - 34 120 заяв;

КПІ ім. І. Сікорського - 28 384 заяви;

Державний торгівельно-економічний університет - 22 781 заява;

Чернівецький ім. Ю. Федьковича;

Прикарпатський ім. В. Стефаника;

Київський університет ім. В. Гетьмана;

Харківський національний університет ім. В. Каразіна;

Волинський національний університет ім. Лесі Українки.

"До речі, розмови, що діти масово виїхали за кордон і наші аудиторії на початку року будуть порожніми, як бачимо, виявилися перебільшенням", - зауважив посадовець.

Він навів статистику, яка свідчить, що цьогоріч було подано понад 1 мільйон 138 тисяч заяв, з яких близько 800 тисяч – на бакалаврат.

"Це більше, ніж торік. Тобто спаду зацікавленості до навчання в українських ЗВО не бачимо. Навпаки, бачимо вступна кампанія активна", - заявляє Бабак.

Також він зазначив, що 44,3% заяв було подано на бюджетні місця й майже третина - 29,4% припадає на Київ. Водночас, посадовець розповів, що вдвічі менше таких заяв на Львівщині, потім традиційно йдуть Харків, Одеса і Дніпро.

Проте, зазначив Бабак, популярність спеціальностей та середній рівень конкурсного балу не додають оптимізму.

Також посадовець розповів, які спеціальності цьогоріч користуються популярністю:

менеджмент;

психологія, філологія, право, маркетинг;

економіка, комп'ютерні науки, середня освіта, інженери програмного забезпечення, кібербезпека та захист інформації.

Також популярною залишається агрономія - понад 9 тисяч заяв та правоохоронна діяльність - 13 тисяч заяв. Водночас, найменше заяв було подано на інженерні спеціальності, критично необхідні для відновлення.

Посадовець додав, що найвищий середній бал на Харківщині - 153,2, в Києві - 148,4, а по регіонах - 145.

Вища освіта в Україні та за кордоном

Раніше УНІАН повідомляв, що засновниця компанії Edusteps Олеся Шахраюк розповіла, що серед тих, хто прагне отримати вищу освіту в Європі, збільшується попит на бюджетніші напрямки. Вона навела дані, що в країнах близького зарубіжжя витрати на освіту на рік становлять близько 8000 євро, а в таких країнах, як Франція, Німеччина, Нідерланди - від 10 000 до 14 000 євро.

Також ми писали, що член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що не бачив законопроєкту, який би забороняв чоловікам старше 25 років здобувати професійно-технічну освіту. Також він додав, що будь-які обмеження на здобуття освіти будуть сумнівно конституційними, тому що Конституція гарантує право на освіту.

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