За словами Федора Веніславського, у будь-якому разі до цього питання треба підходити дуже раціонально.

Народний депутат України Федір Веніславський (фракція "Слуга народу"), який є членом комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, заявив, що не бачив законопроєкту про заборону українським чоловікам у віці від 25 років здобувати професійно-технічну освіту.

Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання про те, чи реально є ініціатива у такий спосіб позбавити чоловіків права на відстрочку від служби.

"Я не можу вам сказати зараз. Чесно сказати, я не бачив відповідного законопроєкту, який би обмежив таке право. Взагалі будь-які обмеження на здобуття освіти вони будуть сумнівно конституційними, тому що Конституція гарантує право на освіту", - підкреслив Веніславський.

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Однак він зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення виникла дилема, тому що право на освіту перетворилося на можливість зловживання цим правом для того, щоб отримати право на відстрочку від військової служби.

"Особливо 2022-2023 рік кількість абітурієнтів, відповідно студентів, віком від 30 до 50+ різко збільшилася. Також різко збільшилася кількість бажаючих отримати післядипломну освіту - тобто аспірантуру, докторантуру, причому на комерційній основі. Тому ухвалювались відповідні рішення для того, щоб не було можливості для зловживань. Професійно-технічна освіта - це також один із рівнів освіти, який передбачає право на відстрочку від призову на військову службу за мобілізацією. Тому тут треба підходити дуже раціонально для того, щоб з одного боку не обмежити право на освіту, а з іншого - не дозволити зловживань", - прокоментував він.

Як зазначив нардеп, і кількість аспірантів, і кількість студентів з початком війни достатньо зросла, а отже, відповідно, ті "запобіжники", які унеможливили б зловживання, вони мають бути.

"Але я ще раз підкреслю, що не бачив відповідних законодавчих змін. Тому мені складно коментувати", - підсумував Веніславський.

Освіта для чоловіків після 25 років - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за нинішнім законодавством не призивають чоловіків, які здобувають першу послідовну вищу освіту за денною формою, і водночас не є військовозобов'язаними, тобто не закінчували військової кафедри і не проходили службу в армії.

Однак, з 2025 року вступ до аспірантури супроводжуватиметься додатковим іспитом. Цей іспит вводиться на фоні безпрецедентного сплеску набору 2023 року, коли бажаючих навчатись на аспірантурі, переважно чоловіків, раптом стало в рази більше.

Заступник міністра освіти Михайло Винницький пояснив, що наразі з’явилась потреба у певній перевірці, що люди дійсно є аспірантами, що вони проходять освітню складову в аспірантурі, що вони пишуть статті, продовжують працювати над своєю дисертацію, що проводять дослідження.

Наразі вік студента не має значення у питанні навчання-мобілізації. Але у квітні у Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №13193, який має запобігти зловживанням у цьому питанні. Ним пропонується, що мобілізація студентів буде можлива для чоловіків, старших за 25 років - вони втратять відстрочку. Поки що закон не ухвалено і дата його розгляду невідома.

Днями окремі ЗМІ поширили інформацію, що уряд планує заборонити здобуття професійно-технічної освіти чоловіками віком від 25 років, якщо вони вже мають вищу освіту. Зазначалось, що це пов'язано з тим, що значна кількість чоловіків використовують навчання у ПТУ як спосіб уникнути мобілізації, вступаючи на навчання після досягнення 25 років, коли втрачається право на відстрочку від призову.

Наразі, чоловіки віком від 25 років, які навчаються у профтехучилищах, мають право на відстрочку від мобілізації, проте законопроєкт пропонує обмежити це право.

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