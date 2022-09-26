За її словами, більшість з них – жінки та діти.

До України з Росії не можуть повернутися близько 1,5 мільйони українців.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у рамках заходів 77-ї сесії Генасамблеї ООН.

За її словами, більшість з них – жінки та діти, які не можуть повернутися з РФ додому і не мають зв’язку зі своїми рідними.

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"Сьогодні як ніколи важливо використати всі наявні міжнародні інструменти захисту основоположних прав людини й подвоїти наші спільні зусилля, аби не допустити насильницької експлуатації українських громадян.", - зазначила Стефанішина.

Нагадаємо, що перед депортацією мирних українців окупанти примушують їх проходити через так звані фільтраційні табори. Там їх допитують, примушують роздягатися, аби перевірити татуювання, нерідко застосовують силу. Деякі люди з таких таборів не повертаються.

Крім того, російські війська викрадають і депортують українських дітей, яких потім віддають на незаконне всиновлення в Росії. Процедура такого "всиновлення" передбачає знищення всіх документів та інформації про рідних батьків, дозволяє зміну імені.

За даними США, російські війська депортували з України від 900 000 до 1,6 млн мешканців.

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