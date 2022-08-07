Окупанти знищили також сотні лікарень і тисячі навчальних закладів.

З початку повномасштабної війни проти України російські окупанти позбавили осель понад 3,5 мільйона українців.

Про це повідомили в Telegram платформи UNITED24.

Громадяни України шостий місяць поспіль ледь не щодня потерпають від терактів. Під час обстрілів цивільні об’єкти стають ціллю окупантів у 60 разів частіше за військову інфраструктуру.

"На сьогодні пошкоджено чи зруйновано понад 50% житлового фонду Маріуполя, Харкова, Чернігова, Бучі, Сєверодонецька та Лисичанська. Кількість українців, які залишилися без даху над головою, перевищує 3,5 млн осіб", - зазначили в UNITED24.

По всій Україні окупанти також пошкодили понад 830 закладів охорони здоров'я, 2 129 освітніх установ, більш ніж 530 об’єктів культури та мистецтва.

Як раніше повідомляв УНІАН, з моменту повномасштабного вторгнення РФ українці перетнули кордон понад 10 мільйонів разів. У це число, найімовірніше, не входить примусова депортація громадян на територію Росії або Білорусі.

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