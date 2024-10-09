Віцепрезидент НАН Володимир Горбулін також назвав речі, які різко відрізняють українців від росіян.

Феномен України та українців полягає у здатності до самоорганізації і це саме те, що різко відрізняє нас від росіян. Таку думку висловив віцепрезидент НАН Володимир Горбулін в інтерв'ю Укрінформу.

Він зазначив, що ще під час першого Майдану західні аналітики з подивом відмічали, що в Україні громадські інститути більш потужні, ніж владні, і в новітньому історичному потоці ця тенденція лише набирала обертів. Горбулін додав, що в умовах вже незалежної України спостерігається все більший прояв історичного досвіду і національного генокоду. "І це на тлі деградації мас у Росії – під усе більшим тиском імперських проявів у владі та при удосконаленні пропагандистських і репресивних конструкцій", - звернув увагу Горбулін.

На його думку, найбільшим піком прояву самоорганізації стало стрімке формування збройного опору в лютому-березні 2022 року. "Тут влада йшла за самоорганізацією народу, а не навпаки, але спромоглася підхопити ініціативи знизу й сформувати потужну систему у вигляді Сил територіальної оборони як окремого роду ЗСУ", - навів приклад Горбулін.

Відео дня

Він продовжив, що подібний феномен спостерігався і в подальшому, коли в ході війни відкрилась ініціативність, креативність та автономність українських підрозділів, на відміну від жорстко вертикально підпорядкованих підрозділів противника. "Це досі дає змогу утримувати переваги на полі бою у майстерності його ведення – ми маємо сотні чудових ілюстрацій зупинки та розгрому сил противника, попри його перевагу в кількості людей, озброєнь та боєприпасів", - сказав він.

При цьому Горбулін зауважив, що позитивному погляду у майбутнє заважають деякі моменти щодо війни.

"Перший – залежність України на 90% від підтримки ззовні. Другий – відсутність жорстких покарань за корупцію, яка у воєнний час має прирівнюватися до зради. Третій – занадто повільне просування до суспільної справедливості... ми бачимо дещо розділене суспільство, і над цим треба працювати... Наші територіальні втрати у 2024 році – це якраз наслідки розділеного суспільства, це – найбільш небезпечний виклик", - підкреслив Горбулін.

Мирний план Зеленського

Раніше український президент Володимир Зеленський представив мирний план щодо завершення війни. Він складаться з 10 пунктів і серед іншого вимагає виведення російських окупантів з української території, обмін полоненими тощо.

При цьому низка країн світу почали висувати свої мирні плани, які не враховують повернення Україні окупованих Росією територій.

Вас також можуть зацікавити новини: