Під час евакуації діти не забули своїх домашніх улюбленців - морську свинку, щура та чотирьох собак.

Сім'я з дев'ятьма дітьми з-під Сум тікала від війни після місяця в підвалі й облоги. Під час евакуації на їх кортеж наїхала фура перед залізничним переїздом.

Про це йдеться у сюжеті ТСН,

Сім'я навіть в паніці евакуації не забула забрати морську свинку Шушу, щура Вінні та чотирьох собак, яких діти вивозили на руках

Багатодітна мама зараз багато обіймає і заспокоює своїх дев'ятьох дітей, з яких вісім прийомних. Їх будинок знаходився за три кілометри від Сум недалеко від поля, де стояли й стріляли російські танки.

"Орків бачили з пов'язками червоними. Вони у нас з першого дня стояли ... як зайшли, так і стали, понатикали свої прапори. Коли вони намагалися увірватися в місто й полем в наш бік відразу рвонули, то ми з сокирами та вилами стояли", - розповідає жінка.

У сім'ї вісім дівчаток-підлітків і мама в підвалі вчила їх, як зустрічати окупантів з виделками та викрутками. Сім'я виїхала, як тільки стихли обстріли, але по дорозі потрапили в аварію – на машини з дітьми вночі наїхала фура.

"Водій фури грав на телефоні, і з усієї сили влетів. Діти сиділи ззаду в маршрутці, а легковик сильно відкинуло. Ми думали, що нас бомблять", - зі сльозами згадує багатодітна мама.

В результаті аварії старший син з сім'єю потрапив до лікарні, а інші вціліли, але сильно злякалися.

Зараз сім'я живе в дитячому центрі у Львівській області, дітей з якого евакуювали за кордон. Їх будинок під Сумами вцілів, тому родині буде куди повернутися після перемоги.

Як раніше повідомляв УНІАН, після трьох тижнів очікування 23-річна Настя вирішила самостійно евакуювати батьків з Маріуполя. Вона придбала мікроавтобус, знайшла водія і відправилася в обложене місто.

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