Героїчний вчинок українки.

Після трьох тижнів очікування 23-річна Настя вирішила самостійно евакуювати батьків з Маріуполя. Вона придбала мікроавтобус, знайшла водія і відправилася в обложене місто.

Історію молодої українки розповіли журналісти ТСН у своєму свіжому сюжеті.

Останні п'ять років Настя навчалася в Харкові, а батьки дівчини залишалися в Маріуполі, який окупанти планомірно знищують з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Протягом трьох тижнів вона чекала евакуації рідних, а потім зважилася самостійно врятувати матір і батька.

"Коли почалася війна, перші кілька днів з ними [батьками] ще був зв'язок. Я їм пропонувала їхати, рятуватися, тому що було очевидно, що Маріуполь знаходиться поруч з морем і поруч з Донецьком, і там буде щось страшне", — повідомила Настя.

Однак дівчина не змогла переконати батьків. Вони вірили, що Маріуполь залишиться українським і вистоїть, а в гіршому випадку повториться сценарій 2014 року. Далі зв'язок в місті зник, і в Мережі почали з'являтися жахливі фото і відео руйнувань. Однокласники Насті розповідали історії про те, як втратили рідних у Маріуполі через російських окупантів.

Протягом 25 днів дівчина моніторила міські чати, а паралельно шукала волонтерів, які змогли б евакуювати батьків. Однак вони не їздять адресно, а забирають людей з бомбосховищ. Мама з татом Насті жили в приватному будинку на околиці, тому їх ніхто б не забрав. Машини у сім'ї не було, та й водити батьки не вміли.

"Стало зрозуміло, що ніхто, крім мене, не зможе їм допомогти. І кинути там я їх не можу, незважаючи на те що у мене не було грошей, не було прав і в принципі якихось можливостей", — продовжила Настя.

Далі дівчина розповіла, як звернулася до сестри мами, яка живе в Австралії. Тітонька допомогла з покупкою мікроавтобуса, а далі почалася небезпечна поїздка.

До Маріуполя дівчина разом з водієм Андрієм везли гуманітарну допомогу. Вони змогли дістатися до міста і забрали батьків разом з їх сусідами. Як стверджує Настя, поїздка вийшла дуже своєчасною, адже після неї заїзд в місто вже закрили.

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