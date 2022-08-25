Енергодар вчергове опинився на межі гуманітарної катастрофи / соцмережі

Унаслідок обстрілів російських окупантів місто Енергодар Запорізької області повністю залишився без світла та води.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Енергодар вчергове опинився на межі гуманітарної катастрофи! Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів місто повністю залишилося без світла та води", - наголосив він.

Орлов додав, що наразі з'ясовується, наскільки критичною є ситуація, та чи можна виправити її найближчим часом.

"Щодо подальшої роботи Запорізької АЕС та загальної ситуації на підприємстві – чекаємо на офіційний коментар від НАЕК "Енергоатом", - зазначив мер.

Також місцеві ЗМІ пишуть, що у Запорізькій області росіяни підпалили ліс на околиці Енергодару. 

Фото Енергодар повністю залишився без світла та води через обстріли росіян 25 серпня 2022
Фото Енергодар повністю залишився без світла та води через обстріли росіян 25 серпня 2022
Фото Енергодар повністю залишився без світла та води через обстріли росіян 25 серпня 2022

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії має якнайшвидше взяти під контроль ситуацію на Запорізькій АЕС.

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