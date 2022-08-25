Місто вчергове опинилося на межі гуманітарної катастрофи.

Унаслідок обстрілів російських окупантів місто Енергодар Запорізької області повністю залишився без світла та води.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Енергодар вчергове опинився на межі гуманітарної катастрофи! Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів місто повністю залишилося без світла та води", - наголосив він.

Орлов додав, що наразі з'ясовується, наскільки критичною є ситуація, та чи можна виправити її найближчим часом.

"Щодо подальшої роботи Запорізької АЕС та загальної ситуації на підприємстві – чекаємо на офіційний коментар від НАЕК "Енергоатом", - зазначив мер.

Також місцеві ЗМІ пишуть, що у Запорізькій області росіяни підпалили ліс на околиці Енергодару.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії має якнайшвидше взяти під контроль ситуацію на Запорізькій АЕС.

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