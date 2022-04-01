У пункт пропуску "Тиса" прибули співробітники СБУ, які підтвердили, що Пята є їхнім колишнім співробітником

Генерал СБУ Леонід Пята надав на кордоні "ліву" довідку про непридатність до військової служби.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола в Телеграм-каналі. За його даними, сьогодні о 13:40 на виїзд з України генерал Леонід Пята їхав у Євросоюз на "Мерседесі" АА8888ТМ через КПП "Тиса" на українсько-угорському кордоні.

"Генерал Леонід Пята, 18.06.1967 року народження. Як підставу звільнення від призову надав: довідку ВЛК про непридатність вид. РТЦК та СП м. Дніпро. Тимчасове посвідчення військовозобов’язаного №1103 де вказано, що особа виключена з військ. обліку на підставі ВЛК, також вказано в/зв - "солдат", склад - "рядовий". У ході перевірки документів виникли сумніви щодо дійсності наданих документів", - зазначив журналіст.

За результатами перевірки офіцером ГОРВ та ВВБ по інтернет ресурсам стосовно ПЯТА ЛЕОНІДА стало відомо, що він є колишнім офіцером СБУ, а саме відставним генералом СБУ, працював в ДЗНД СБУ м. Київ.

"Виявилось, що дані щодо військового звання та складу не відповідають дійсності. У пункт пропуску "Тиса" прибули співробітники ВБ УСБУ, які підтверджують, що він є їхнім колишнім співробітником", - повідомив журналіст.

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