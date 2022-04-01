Спостерігається часткове відведення підрозділів окупаційних військ з Поліського та Сіверського напрямків.

Російські військові зосереджують основні зусилля на проведенні наступу у Східній операційній зоні.

Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Угруповання окупаційних військ здійснює перегрупування та, імовірно, зосереджує основні зусилля на проведенні наступальної операції у Східній операційній зоні", - сказано в повідомленні.

В Генштабі зазначають, що спостерігається часткове відведення підрозділів окупаційних військ з Поліського та Сіверського напрямків. Водночас ворог здійснює підготовку до переміщення додаткових підрозділів (резервів) Східного військового округу для ведення бойових дій на території України.

В повідомленні сказано, що Російська Федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Ворог продовжує завдавати систематичних ракетно-бомбових та авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури, будівлях органів державного управління та житлових кварталах українських міст.

Також зазначається, що на Волинському напрямку підрозділи збройних сил республіки Білорусь здійснюють заходи з посилення охорони білорусько-українського кордону.

"На Поліському напрямку противник наступальних дій не проводив. Основні зусилля окупантів спрямовуються на ведення оборони зайнятих раніше рубежів, перегрупування та відведення військ на територію республіки Білорусь для відновлення боєздатності. Для забезпечення відходу своїх підрозділів противник здійснює мінування місцевості та об’єктів інфраструктури, застосовує артилерію", - інформує Генштаб.

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