В результаті атака вбито двох дорослих і двох дітей - 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку.

На місці ракетного удару у Дніпрі рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Про таке важко повідомляти... На місці ракетного удару у Дніпрі рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини", - зазначив він.

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Голова ОВА повідомив, що станом на зараз нічна ворожа атака забрала життя чотирьох людей.

"Росіяни убили двох дорослих і двох дітей - 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку. Це неможливо пробачити", - наголосив Резніченко.

Удари по Дніпру 29 вересня

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 29 вересня, Резніченко повідомив, що унаслідок нічного ракетного обстрілу російськими окупантами Дніпра загинули троє людей, серед них - дитина. Ще п'ятеро поранені, у тому числі і 12-річна дівчинка.

За його інформацією, рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей. Є вірогідність, що там ще можуть бути діти.

Він додав, що внаслідок обстрілу в місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Пошкоджень зазнали ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.

Пізніше заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що йдеться про двох загиблих та двох постраждали, з яких одна дитина. Зниклими вважалися дві дитини - семи і дев'яти років, які можуть перебувати під завалами.

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