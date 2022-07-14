Міністр внутрішніх справ відмітив, що постійно зростає кількість людей, які повертаються в Україну і до своїх домівок.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив про те, збільшення яких злочинів прогнозують у відомстві в наступні місяці.

Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону 13 липня.

За його словами, з початку збройної російської агресії в Україні фіксувалося зниження злочинів, які вчинялися. Змінилась повністю кількість і якість звернень від громадян, а заяви в основному стосувалися питань евакуації. Сьогодні вже можна порівнювати останні місяці між собою і прогнозувати чого варто очікувати.

"Поки що, кількість звернень від громадян зменшилася в півтора рази, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Проте, ми розуміємо, що це пов’язано з евакуацією великої кількості людей, які виїхали за межі України, великої кількості що переїхали в інші райони. Ми розуміємо, що в наступних місяцях нас буде очікувати збільшення кількості звернень", - пояснив Монастирський.

Міністр внутрішніх справ відмітив, що постійно зростає кількість людей, які повертаються в Україну і до своїх домівок.

"Фактично там, де деокуповані міста, у кожному населеному пункті - скільки домівок, стільки зав про вчинення злочинів. По кількості зруйнованих або пошкоджених будівель. Це все спричинило окремий напрямок розслідування наших правоохоронців, прокурорів, СБУ, Нацполіції – це воєнні злочини",- пояснив Монастирський.

Він додав, що воєнні злочини – це вагома частина злочинів, таких на сьогодні Національною поліцією вже зафіксовано понад 20 тисяч.

Міністр внутрішніх справ зауважив, що на сьогоднішній день зафіксовано 97 тис. правопорушень, що на 10% нижче у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Але порівняння це дуже умовне, тому що водночас змінився характер злочинності. Зокрема, збільшилася кількість правопорушень пов’язаних з обігом зброї, які фіксуються в районах та областях, поряд з якими відбуваються бойові дії.

Також він додав, що кількість ДТП зменшилася у три рази, в порівнянні з минулим роком - це частково пов’язано з виїздом великої кількості людей за межі країни.

"Проте, ми розуміємо, що як тільки стануть на облік ті приблизно 300 тисяч автомобілів, що завезені за нульовим розмитненням. Всі вони також виїдуть на дороги і кількість ДТП, я думаю, буде зростати",- пояснив Монастирський.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що для покращення рівня безпеки на дорогах та безпеки у містах, передбачається збільшення кількості відеокамер спостереження і нагадав, що для цього вже існує окремий проект у великих містах "Безпечне місто".

Він додав, що на сьогодні мова вже йде про об’єднану мережу відеокамер по всій країні, де можуть бути задіяні, в тому числі і приватні камери спостереження, щоб можна було отримати швидкий доступ до них.

"Сьогодні ми говоримо про проект "Безпечна країна", де всі міста мають бути поєднані між собою. Щоб можна було відстежити вчинення злочинів і швидко розкрити їх. Це особливо важливо для злочинів, що пов’язані з угонами автомобілів та крадіжками з квартир. Це все майнові злочини, яких на сьогодні є менше, але ми розуміємо, що вони можуть збільшитись у наступні місяці",- констатував Монастирський.

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