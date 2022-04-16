Також передбачається створити сучасний меморіальний комплекс, який розповідатиме історію зруйнованого мосту в селі Романівка Київської області, що з’єднує Ірпінь та Бучу з Києвом.

Для мешканців постраждалих міст від російської агресії зводитимуть спеціальні модульні містечка на час відбудови зруйнованого житла

Як повідомляє Офіс президента, глава держави провів нараду з питань відновлення та відбудови житлової інфраструктури, що була зруйнована або постраждала внаслідок війни з Росією.

Президент Володимир Зеленський заслухав пропозиції щодо розв'язання проблем з будівництвом тимчасового житла в населених пунктах, які постраждали від війни, зокрема на прикладі Київської області. Для цього заплановано зводити спеціальні модульні містечка.

Так, передбачається, що це буде якісне, комфортне житло, у якому тривалий час зможуть мешкати жителі постраждалих міст, поки триватиме відновлення їхніх осель чи будівництво нового житла.

Як наголосив Зеленський, будь-які проекти щодо відновлення чи розбудови житлової інфраструктури мають бути спрямовані на те, щоб українці поверталися додому. Також вони обов’язково мають передбачати можливості для розв'язання питання забезпечення постійним житлом українських військових, які героїчно захищають нашу країну.

Крім того, президента ознайомили з проектом сучасного меморіального комплексу, який розповідатиме історію вже відомого на весь світ зруйнованого мосту в селі Романівка Київської області, що з’єднує Ірпінь та Бучу з Києвом. За задумом авторів проекту, відвідувачі цього об’єкта зможуть зануритися в атмосферу, яка панувала під час евакуації в цьому місці.

"Важливо, що ми збережемо це місце. А люди зможуть відчути все, що тут відбувалося. Це буде пам’ятником нашому шляху до перемоги", – зазначив глава держави.

У зустрічі також взяли участь: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та його заступник Кирило Тимошенко, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, керівництво депутатської фракції "Слуга Народу", відомі українські архітектори.

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